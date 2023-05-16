СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ

ПРОМПРОИЗВОДСТВО В ЕАЭС В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ СНИЗИЛОСЬ НА 0,5%

11:13 16.05.2023 В январе-марте 2023 года производство промышленной продукции в Евразийском экономическом союзе составило 99,5% к уровню января-марта 2022 года. Как сообщает ЕЭК, рост промышленного производства наблюдался в Кыргызстане – на 7,6%, Армении – на 3,6%, Казахстане – на 2,8% и Беларуси – на 1,8%; снижение – в России – на 0,9%.