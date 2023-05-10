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В ЛИТОВСКОМ ПУНКТЕ ПРОПУСКА «МЯДИНИНКАЙ» ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВЛЕН ПРОПУСК


17:10 10.05.2023

Из-за пожара в литовском пункте пропуска «Мядининкай» временно приостановлен пропуск. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

«По информации, полученной от литовской стороны, в пункте пропуска «Мядининкай» (с белорусской стороны – «Каменный Лог») около 15 часов произошло возгорание одного из административных зданий контрольных служб. В настоящее время пропуск транспорта в обе стороны приостановлен», - говорится в сообщении.

Госпогранкомитет Беларуси рекомендует учитывать данную информацию при планировании маршрута следования в страны ЕС.
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