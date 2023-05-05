Рассматривается возможность создания белорусского торгового центра в Санкт-Петербурге. Об этом глава города Александр Беглов рассказал в эфире телеканала «78» в программе «Петербург. Новый взгляд».

По его словам, Санкт-Петербург перешел от закупок к кооперации с Беларусью в ряде отраслей. Углубляется взаимодействие в сферах образования, науки.

Александр Беглов напомнил, что в прошлом году Петербург закупил почти 900 автобусов, 100 троллейбусов, порядка 1000 тракторов и мини-погрузчиков белорусского производства. В ходе визита в Минск делегации Петербурга была достигнута договоренность о создании в Северной столице единого сервисного центра для обслуживания белорусской техники.

По словам чиновника, в Петербурге завершено проектирование первого парка электробусов на 400 машин. Он разместится в промзоне «Ржевка». Поставщики подвижного состава будут определены по итогам открытого конкурса, на который планируется пригласить и белорусских производителей. Ожидается, что первый белорусский электробус будет показан на выставке SpbTransportFest, которая пройдет во второй половине мая.

Также в ходе визита в Минск были согласованы темы совместных научных исследований, подписана дорожная карта по поддержке совместных научных и научно-технических проектов до 2025 года, определены источники и объемы финансирования. Из бюджета Петербурга будут выделяться по 20 млн рублей ежегодно. Это позволит, начиная с 2023 года, софинансировать до 10 совместных проектов.

В Минске также обсуждалось развитие новых форматов торговли белорусскими продуктами и товарами в Петербурге. Прорабатывается вопрос организации и проведения ярмарки белорусских производителей.