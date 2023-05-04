В Казахстане для транзитных грузоперевозчиков появится национальный гарант. Об этом сообщает Telegram-канал Евразийского банка развития (ЕАБР).

Планируется, что поручительство казахстанской стороны на перевозку грузов, проходящих через Казахстан, будет действовать на территории стран Европейского союза. Это обеспечит пропуск грузов в Европу.

Отмечается, что ранее такого инструмента не было.