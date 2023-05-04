|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|05.05.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
В КАЗАХСТАНЕ ДЛЯ ТРАНЗИТНЫХ ГРУЗОПЕРЕВОЗЧИКОВ ПОЯВИТСЯ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГАРАНТ
10:48 05.05.2023
В Казахстане для транзитных грузоперевозчиков появится национальный гарант. Об этом сообщает Telegram-канал Евразийского банка развития (ЕАБР).
Планируется, что поручительство казахстанской стороны на перевозку грузов, проходящих через Казахстан, будет действовать на территории стран Европейского союза. Это обеспечит пропуск грузов в Европу.
Отмечается, что ранее такого инструмента не было.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 05.05.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 04.05.2023
Курсы в банках
на 05.05.2023
Конвертация в банках
на 05.05.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте