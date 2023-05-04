Евразийская экономическая комиссия обсудила правовые и организационные подходы по развитию сотрудничества с Всемирной таможенной организацией (ВТамО).

Как сообщает ЕЭК, в заседании профильной рабочей группы ЕЭК приняли участие представители блока по таможенному сотрудничеству комиссии и уполномоченных органов стран ЕАЭС, в компетенции которых находятся вопросы совершенствования таможенного регулирования. Члены рабочей группы рассмотрели комплекс мероприятий, необходимых для реализации Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года в части взаимодействия с ВТамО.

«Комиссия разработала проект концептуального документа, который содержит мероприятия организационно-правового характера для организации системной работы Комиссии и стран Союза в рамках функционирования рабочей группы по взаимодействию с ВТамО, нацеленный на получение Союзом членства во ВТамО и присоединение к её основополагающим документам», - отметил директор Департамента таможенного законодательства и правоприменительной практики ЕЭК Сергей Владимиров.

Развитие сотрудничества Союза с ВТамО является важным аспектом реализации Стратегических направлений, а также Основных направлений международной деятельности ЕАЭС и положительно отражается на модернизации права в сфере таможенного регулирования.

Пунктом 11.7.5. Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, утвержденных решением Высшего Евразийского экономического совета 11 декабря 2020 года № 12, предусмотрены такие мероприятия, как: получение Союзом статуса члена во ВТамО; проработка возможности присоединения Союза к основополагающим документам ВТамО.