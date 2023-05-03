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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ЕЭК ОДОБРИЛА ИЗМЕНЕНИЯ В НЕКОТОРЫЕ ТЕХРЕГЛАМЕНТЫ


10:17 04.05.2023

Консультативный комитет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) одобрил внесение изменений в некоторые технические регламенты.

Как сообщает ЕЭК, одобрены для публичного обсуждения проект техрегламента Евразийского экономического союза «О безопасности строительных материалов и изделий» и проект изменений в техрегламент Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог».

Члены Консультативного комитета рекомендовали направить для рассмотрения на заседании коллегии ЕЭК проекты изменений в технический регламент Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции», актуализированных перечней стандартов к техрегламентам «О безопасности газа горючего природного, подготовленного к транспортированию и (или) использованию», «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям», «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту», «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» и «О безопасности упаковки».

Также одобрены для рассмотрения на заседании коллегии ЕЭК Порядок регистрации минеральных удобрений, формирования и ведения единого реестра разрешенных к обращению на рынке Евразийского экономического союза минеральных удобрений и изменения в Единые правила и нормы обеспечения карантина растений на территории ЕАЭС в части проведения обследования мест производства (изготовления), складирования, упаковки и сортировки семенного и посадочного материала, ввозимого на таможенную территорию Союза из третьих стран и в части предоставления результатов анализа фитосанитарного риска при дополнении Единого перечня новыми вредными организмами.

Дополнительно члены Консультативного комитета обсудили итоги реализации пилотного проекта по оформлению документов об оценке соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» в электронном виде и формировании временного реестра таких документов.
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