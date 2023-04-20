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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ОБЪЕМЫ ТОРГОВ НА БИРЖАХ АРМЕНИИ И КАЗАХСТАНА ВЫРОСЛИ В ДВА РАЗА В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2023 ГОДА
10:18 29.04.2023
В первом квартале 2023 года лидерами роста по объемам торгов стали Армянская фондовая биржа, где объемы торгов выросли более чем в два раза (за исключением сделок РЕПО) и Astana International Exchange (AIX), где также зафиксирован двукратный рост.
Как сообщает ЕЭК, на фондовых рынках Беларуси и России отмечается незначительное сокращение объемов торгов относительно аналогичного периода прошлого года.
Динамика цен на товары, реализуемые на внутреннем рынке ЕАЭС, в публикации департамента статистики ЕЭК впервые дополнена ценами на отдельные сопоставимые товарные фьючерсы, торгуемые в США.
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