24-25 мая 2023 года в Москве состоится II Евразийский экономический форум.

Как сообщает ЕЭК, тема форума определена как «Евразийская интеграция в многополярном мире». Мероприятие призвано «популяризировать идею Евразийского экономического союза как интеграционного объединения в многополярном мире и совершенствование кооперационных связей на евразийском пространстве».

По словам председателя коллегии Евразийской экономической комиссии Михаила Мясниковича, цель проведения Евразийского экономического форума – дальнейшее развитие экономического сотрудничества стран ЕАЭС, формирование надежных связей между хозяйствующими субъектами, достижение синергетического эффекта от объединения инвестиционных и инновационных потенциалов.

Программа мероприятия предполагает проведение пленарного заседания, а также панельных сессий (всего порядка 35 мероприятий). Максимально охвачены актуальные сферы взаимодействия в рамках ЕАЭС, включая научно-техническое сотрудничество, финансовую сферу, промышленность и АПК, климатическую повестку, энергетику, техническое регулирование и ветеринарию, развитие внутреннего рынка Союза, электронную торговлю, таможенное регулирование, региональное сотрудничество, госзакупки, статистику.

Евразийский экономический форум является ежегодным деловым мероприятием Евразийского экономического союза в экономической сфере, проводимым поочередно в государстве ЕАЭС, председательствующем в органах Союза – Высшем Евразийском экономическом совете, Евразийском межправительственном совете и Совете ЕЭК.

Мероприятие ориентировано на участие в нем руководителей крупного, среднего и малого бизнеса государств-членов и третьих стран, первых лиц государств-членов, руководителей и представителей органов государственной власти стран ЕАЭС, а также руководителей и членов правительств третьих стран, представителей международных, научных и образовательных организаций, заинтересованных в развитии взаимодействия в рамках Союза.

Первый Евразийский экономический форум состоялся 26 мая 2022 года в Бишкеке (Кыргызстан).