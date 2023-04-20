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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ЦЕНЫ НА СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЮ В ЕАЭС СНИЗИЛИСЬ В МАРТЕ НА 3%
12:59 28.04.2023
Цены производителей сельскохозяйственной продукции в Евразийском экономическом союзе в марте 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизились на 3%, с декабрем 2022 года – на 0,1%.
Как сообщает ЕЭК, по сравнению с декабрем отмечалось снижение цен производителей сельскохозяйственной продукции в Армении и Беларуси (на 1,9% по каждому государству) и в Казахстане (на 1,1%).
При этом в Кыргызстане зафиксирован прирост цен (на 6%), в России цены остались на прежнем уровне.
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