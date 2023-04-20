Цены производителей сельскохозяйственной продукции в Евразийском экономическом союзе в марте 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизились на 3%, с декабрем 2022 года – на 0,1%.

Как сообщает ЕЭК, по сравнению с декабрем отмечалось снижение цен производителей сельскохозяйственной продукции в Армении и Беларуси (на 1,9% по каждому государству) и в Казахстане (на 1,1%).

При этом в Кыргызстане зафиксирован прирост цен (на 6%), в России цены остались на прежнем уровне.