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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
НАЦБАНК УКРАИНЫ СОХРАНИЛ УЧЕТНУЮ СТАВКУ НА УРОВНЕ 25%
14:28 27.04.2023
Национальный банк Украины принял решение сохранить учетную ставку на уровне 25%. Об этом говорится в сообщении регулятора.
В НБУ отмечают, что такое решение поддержит эффекты от предыдущих мер по усилению привлекательности гривневых активов, позволит в дальнейшем обеспечивать устойчивость валютного рынка и формировать надлежащие предпосылки для сохранения устойчивого тренда на снижение инфляции. Кроме того, впоследствии это позволит смягчить наиболее обременительные валютных ограничений.
Инфляция стремительно снижается, фиксирует НБУ, однако из-за влияния войны ценовое давление остается высоким. В частности, темпы роста цен спадали быстрее прогнозов регулятора, и в марте инфляция замедлилась до 21,3% в годовом измерении.
Ослаблению инфляционного давления способствовали достаточное предложение продовольствия и топлива, а также достаточно быстрое восстановление энергетической системы от последствий российских атак. Кроме того, на фоне прекращения "печати гривны", укрепления наличного курса и повышения привлекательности гривневых активов, улучшились инфляционные ожидания.
С другой стороны, снижение инфляции в значительной степени вызвано высокой базой сравнения прошлого года, а также усилено теплой для зимы погодой. Поэтому давление на производственные расходы бизнеса сохраняется, в частности из-за сложностей с работой и настройкой логистики в условиях войны.
НБУ пересмотрел прогноз инфляции на 2023 год - с 18,7% до 14,8%. Согласно обновленному прогнозу, в этом году инфляция замедлится до 14,8%, а в последующие годы вернется к однознаковому уровню: в 2024 году до 9,6%, а в 2025 году - до 6%.
Инфляция будет снижаться в дальнейшем, в частности из-за более дешевых энергоносителей, сдержанного внутреннего спроса и влияния монетарной политики. НБУ и в дальнейшем предусматривает уменьшение рисков безопасности как основное предположение прогноза инфляции.
Следующее заседание правления Национального банка по вопросам монетарной политики состоится 15 июня 2023 года.
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