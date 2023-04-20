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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ЦЕНЫ НА ПРОМПРОДУКЦИЮ В ЕАЭС В МАРТЕ ВЫРОСЛИ НА 2,3%
10:10 27.04.2023
Индекс цен производителей промышленной продукции по Евразийскому экономическому союзу в марте 2023 года по сравнению с декабрем 2022 года составил 102,3%, по сравнению с мартом 2022 года цены снизились на 0,6%.
Как сообщает ЕЭК, по сравнению с декабрем в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров цены производителей промышленной продукции снизились на 0,5%.
При этом цены производителей в обрабатывающей промышленности выросли на 2,1%, по виду деятельности «электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование» – на 9,1%, по виду деятельности «водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов» – на 4,4%.
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