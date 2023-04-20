Индекс цен производителей промышленной продукции по Евразийскому экономическому союзу в марте 2023 года по сравнению с декабрем 2022 года составил 102,3%, по сравнению с мартом 2022 года цены снизились на 0,6%.

Как сообщает ЕЭК, по сравнению с декабрем в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров цены производителей промышленной продукции снизились на 0,5%.

При этом цены производителей в обрабатывающей промышленности выросли на 2,1%, по виду деятельности «электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование» – на 9,1%, по виду деятельности «водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов» – на 4,4%.