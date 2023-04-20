Коллегия Евразийской экономической комиссии одобрила основные направления сотрудничества стран Евразийского экономического союза по обеспечению стабильного функционирования масложировой отрасли.

Как сообщает ЕЭК, масложировая отрасль – одна из наиболее динамично растущих и экспортоориентированных отраслей агропромышленного комплекса Союза. За последние пять лет производство масличных культур увеличилось в 1,7 раза до 33 млн тонн, растительных масел – в 1,5 раза до 8,8 млн тонн. Это способствовало наращиванию экспорта данной продукции, на которую пришлась пятая часть внешних поставок агропродовольствия из Союза.

Вместе с тем сейчас возникают новые вызовы, связанные с меняющейся геополитической и экономической обстановкой, экологической повесткой, нарушением торгово-логистических маршрутов.

В этой связи, принимая во внимание стратегическую важность масложировой отрасли для обеспечения продовольственной безопасности, заинтересованным странам Союза рекомендовано осуществлять взаимодействие по ряду ключевых направлений.

Среди них – развитие селекции и семеноводства масличных культур, в отношении которых имеется критическая зависимость от импорта семян, внедрение современных технологий их выращивания и переработки, а также обеспечение сбалансированного развития масложировой отрасли.

Отдельное внимание в документе отводится вопросам повышения уровня профессиональных компетенций и переподготовки кадров, а также формированию права Союза в части регулирования рынка альтернативной растительной продукции.

Кроме того, государствам-членам предложено сотрудничать в сфере устойчивого развития отрасли посредством реализации мероприятий по снижению негативного воздействия на климат и экологию, улучшения условий доступа масложировой продукции, произведенной в Союзе, на рынки третьих стран.