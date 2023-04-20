Коллегия Евразийской экономической комиссии 25 апреля приняла распоряжение об одобрении соглашения о единой системе таможенного транзита Евразийского экономического союза и третьей стороны и направлении его в страны Евразийского экономического союза для проведения внутригосударственного согласования.

Как сообщает ЕЭК, о результатах внутригосударственного согласования стороны должны проинформировать комиссию до 1 июня 2023 года.

Проект соглашения подготовлен в рамках выполнения пункта 3.1.8 плана мероприятий по реализации Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Он определяет основные принципы функционирования единой системы таможенного транзита Союза и третьей стороны: применение единой транзитной декларации при перевозках товаров по таможенной территории ЕАЭС и таможенной территории третьей стороны, применение общего обеспечения, взаимное признание уполномоченных экономических операторов и предоставление им отдельных специальных упрощений, а также применение одной навигационной пломбы на всю перевозку.