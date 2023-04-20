Совет ЕЭК продлил применение навигационных пломб в отношении экспортируемых из Беларуси лесоматериалов и продукции деревообработки. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в Государственном таможенном комитете Беларуси.

«По инициативе Государственного таможенного комитета Беларуси 21 апреля 2023 года на заседании Совета ЕЭК принято распоряжение, в соответствии с которым проведение эксперимента по применению навигационных пломб в отношении отдельных категорий товаров, помещенных под таможенную процедуру экспорта, продлен до конца 2023 года», - говорится в сообщении.

Данный проект был начат в феврале 2023 года с целью обеспечения возможности вывоза белорусских лесоматериалов и продукции деревообработки через территорию Российской Федерации. Уже применены навигационные пломбы в отношении 212 таких грузоперевозок и начат процесс отслеживания, 194 транспортных средства убыли с территории России.

Проведение эксперимента позволило обеспечить беспрепятственный вывоз белорусского леса через территорию Российской Федерации.