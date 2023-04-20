Общие принципы и подходы к установлению в государствах Евразийского экономического союза ответственности за нарушения таможенных правил обсудили участники заседания рабочей группы высокого уровня под председательством министра по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии Эльдара Алишерова.

«Выработка взаимоприемлемых позиций государств-членов и их сближение в части предложенных принципов и подходов к установлению ответственности за несоблюдение требований права Союза в сфере таможенного регулирования, это наша главная задача на сегодня», – отметил Эльдар Алишеров.

Как сообщает ЕЭК, участники заседания в целом согласовали принципы, которые будут закреплены в договоре об особенностях уголовной и административной ответственности за нарушения таможенного законодательства Таможенного союза и государств – членов Таможенного союза, и детально обсудили подходы, придерживаться которых предлагается при установлении в законодательстве государств-членов ЕАЭС административной и уголовной ответственности за нарушения таможенных правил. Такими принципами, в частности, являются законность, справедливость, гуманизм, равенство перед законом и судом, презумпция невиновности, неотвратимость наказания и его соразмерность с общественной опасностью совершенного правонарушения.

На следующем этапе предстоит экспертная работа по подготовке проекта протокола о внесении изменений в названный договор и его подготовка к направлению на внутригосударственное согласование.