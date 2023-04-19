ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
20.04.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ЕЭК ВЫРАБАТЫВАЕТ АНТИКРИЗИСНЫЕ СХЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БИЗНЕСА В ЦИФРОВОМ МИРЕ


14:01 20.04.2023

Проблемы потребителей и бизнеса в цифровом мире, эффективные схемы взаимодействия участников электронной торговли и развитие добросовестных практик обсуждены спикерами тематической панельной сессии V Евразийского цифрового форума, проведенного на площадке международного форума «ТИБО-2023» в Минске.

«Снижение потребительских и предпринимательских рисков в условиях цифровой трансформации экономики – ключевой фактор дальнейшего интеграционного развития стран Евразийского экономического союза, – отметила модератор сессии директор Департамента санитарных фитосанитарных и ветеринарных мер Евразийской экономической комиссии Наталья Жукова. – Формирование четких механизмов и прозрачных схем взаимодействия общества, бизнеса и государства позволит стимулировать развитие справедливого цифрового потребительского рынка на пространстве ЕАЭС».

По словам Натальи Жуковой, выработка общих подходов к защите прав потребителей в сфере электронной торговли – одно из ключевых направлений совместного развития государств-членов Союза до 2025 года. Такая работа проводится на площадке комиссии и основывается на лучших деловых практиках и потребностях общества в данной сфере.

Как сообщает ЕЭК, руководители бизнес-ассоциаций, интернет-площадок, государственных, научных и общественных органов и организаций стран ЕАЭС обсудили новейшие тенденции и перспективы развития государственного контроля и саморегулирования бизнеса в интересах потребителей. В числе элементов защиты потребительского рынка от контрафактной и фальсифицированной продукции рассмотрены передовой практический опыт внедрения принципов добросовестной торговли, а также практика ведения реестра доверенных онлайн-площадок.

Особое внимание участники дискуссии уделили вопросам повышения цифровой и потребительской грамотности.

Как отметила Наталья Жукова, информированность и компетентность участников рынка являются ключевыми факторами развития экономики. 2023 год проходит в ЕАЭС под девизом «Грамотный потребитель – ответственный бизнес». Информационная работа с гражданами и предпринимателями по вопросам соблюдения прав потребителей находится в фокусе совместной деятельности государств-членов и отвечает задачам социально-экономического развития ЕАЭС.

Участники сессии приняли решение продолжить сотрудничество по определению механизмов урегулирования потребительских споров как важного направления совместных действий стран ЕАЭС в сфере защиты прав потребителей.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 20.04.2023
валюта курс
EUR 3.2180
USD 2.9441
RUB 3.6090
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 19.04.2023
валюта курс +/-
USD 2.9441 +0.0009
RUB 3.6090 +0.0005
все курсы архив

Курсы в банках
на 20.04.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1850 3.1950
USD 2.9150 2.9240
RUB 2.7000 3.6300
подробнее

Конвертация в банках
на 20.04.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0900 1.0917
EUR/RUB 88.0000 116.3000
USD/RUB 80.5000 106.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте