Проблемы потребителей и бизнеса в цифровом мире, эффективные схемы взаимодействия участников электронной торговли и развитие добросовестных практик обсуждены спикерами тематической панельной сессии V Евразийского цифрового форума, проведенного на площадке международного форума «ТИБО-2023» в Минске.

«Снижение потребительских и предпринимательских рисков в условиях цифровой трансформации экономики – ключевой фактор дальнейшего интеграционного развития стран Евразийского экономического союза, – отметила модератор сессии директор Департамента санитарных фитосанитарных и ветеринарных мер Евразийской экономической комиссии Наталья Жукова. – Формирование четких механизмов и прозрачных схем взаимодействия общества, бизнеса и государства позволит стимулировать развитие справедливого цифрового потребительского рынка на пространстве ЕАЭС».

По словам Натальи Жуковой, выработка общих подходов к защите прав потребителей в сфере электронной торговли – одно из ключевых направлений совместного развития государств-членов Союза до 2025 года. Такая работа проводится на площадке комиссии и основывается на лучших деловых практиках и потребностях общества в данной сфере.

Как сообщает ЕЭК, руководители бизнес-ассоциаций, интернет-площадок, государственных, научных и общественных органов и организаций стран ЕАЭС обсудили новейшие тенденции и перспективы развития государственного контроля и саморегулирования бизнеса в интересах потребителей. В числе элементов защиты потребительского рынка от контрафактной и фальсифицированной продукции рассмотрены передовой практический опыт внедрения принципов добросовестной торговли, а также практика ведения реестра доверенных онлайн-площадок.

Особое внимание участники дискуссии уделили вопросам повышения цифровой и потребительской грамотности.

Как отметила Наталья Жукова, информированность и компетентность участников рынка являются ключевыми факторами развития экономики. 2023 год проходит в ЕАЭС под девизом «Грамотный потребитель – ответственный бизнес». Информационная работа с гражданами и предпринимателями по вопросам соблюдения прав потребителей находится в фокусе совместной деятельности государств-членов и отвечает задачам социально-экономического развития ЕАЭС.

Участники сессии приняли решение продолжить сотрудничество по определению механизмов урегулирования потребительских споров как важного направления совместных действий стран ЕАЭС в сфере защиты прав потребителей.