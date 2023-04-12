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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ В ЕАЭС С НАЧАЛА ГОДА ВЫРОСЛИ НА 1,9%
17:43 18.04.2023
Индекс потребительских цен на товары и услуги по Евразийскому экономическому союзу в марте 2023 года по сравнению с февралем 2023 года составил 100,4%, с декабрем 2022 года – 101,9%.
Как сообщает ЕЭК, по сравнению с декабрем отмечался значительный прирост цен на платные услуги (на 2,8%) и на продовольственные товары (на 2,5%). Цены на непродовольственные товары за этот период увеличились на 0,6%.
Выше, чем по ЕЭАС, прирост цен на продовольственные товары зафиксирован в Казахстане (на 4,1%), Кыргызстане (на 3,8%) и в Беларуси (на 3,0%). Наибольшее увеличение цен на непродовольственные товары отмечалось в Казахстане (на 2,5%) и Кыргызстане (на 2,1%), на платные услуги – в Беларуси (на 4,1%).
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