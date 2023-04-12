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ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕХРЕГЛАМЕНТ НА ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКУЮ ПРОДУКЦИЮ В ЕАЭС ВСТУПИЛИ В СИЛУ


14:23 18.04.2023

18 апреля 2023 года в ЕАЭС вступили в силу изменения в техрегламент на парфюмерно-косметическую продукцию. Об этом сообщает ЕЭК.

«Изменения в технический регламент Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» (ТР ТС 009/2011), которые приняты решением Совета Евразийской экономической комиссии 15 апреля 2022 года № 64, уточняют требования к составу парфюмерно-косметической продукции», - говорится в сообщении.

В частности, в соответствующем техрегламенте актуализирован перечень веществ, запрещенных к использованию в такой продукции.

Кроме того, обновлены перечни разрешенных к использованию веществ с учетом установленных ограничений, разрешенных красителей, консервантов и УФ-фильтров.
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