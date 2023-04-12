Соглашение о порядке и условиях устранения технических барьеров во взаимной торговле Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с третьими странами, подписанное 22 ноября 2021 года, вступило в силу 15 апреля 2023 г.

Как сообщает ЕЭК, важнейшим положением соглашения является четко установленный формат взаимодействия Евразийского экономического союза с заинтересованными третьими странами, реализуемый путем заключения с ними отдельных соглашений для продукции, в отношении которой действуют технические регламенты ЕАЭС.

«Соглашению отводится важная роль в развитии многосторонних торговых отношений ЕАЭС с ключевыми торговыми партнерами при сохранении баланса между упрощением процедур торговли и защитой экономических интересов государств-членов Союза во внешней торговле, – отметил министр по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии Виктор Назаренко. – С его вступлением в силу мы сможем начать предметное взаимодействие с заинтересованными третьими странами по устранению технических барьеров».

Условиями взаимного признания между государствами ЕАЭС и третьими странами результатов оценки соответствия взаимопоставляемой продукции будут равнозначность процедур аккредитации органов по оценке соответствия, сопоставимость обязательных требований, а также признание только тех результатов оценки соответствия, которые получены уполномоченными на это органами.

Соглашение о порядке и условиях устранения технических барьеров во взаимной торговле с третьими странами подготовлено в целях реализации статьи 55 Договора о Евразийском экономическом союзе.