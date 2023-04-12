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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
СОГЛАШЕНИЕ О ПОРЯДКЕ УСТРАНЕНИЯ ТЕХБАРЬЕРОВ В ТОРГОВЛЕ ЕАЭС С ТРЕТЬИМИ СТРАНАМИ ВСТУПИЛО В СИЛУ
10:12 17.04.2023
Соглашение о порядке и условиях устранения технических барьеров во взаимной торговле Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с третьими странами, подписанное 22 ноября 2021 года, вступило в силу 15 апреля 2023 г.
Как сообщает ЕЭК, важнейшим положением соглашения является четко установленный формат взаимодействия Евразийского экономического союза с заинтересованными третьими странами, реализуемый путем заключения с ними отдельных соглашений для продукции, в отношении которой действуют технические регламенты ЕАЭС.
«Соглашению отводится важная роль в развитии многосторонних торговых отношений ЕАЭС с ключевыми торговыми партнерами при сохранении баланса между упрощением процедур торговли и защитой экономических интересов государств-членов Союза во внешней торговле, – отметил министр по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии Виктор Назаренко. – С его вступлением в силу мы сможем начать предметное взаимодействие с заинтересованными третьими странами по устранению технических барьеров».
Условиями взаимного признания между государствами ЕАЭС и третьими странами результатов оценки соответствия взаимопоставляемой продукции будут равнозначность процедур аккредитации органов по оценке соответствия, сопоставимость обязательных требований, а также признание только тех результатов оценки соответствия, которые получены уполномоченными на это органами.
Соглашение о порядке и условиях устранения технических барьеров во взаимной торговле с третьими странами подготовлено в целях реализации статьи 55 Договора о Евразийском экономическом союзе.
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