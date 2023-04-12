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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ЕЭК ЗАВЕРШИЛА ИССЛЕДОВАНИЕ ЦИФРОВОГО ТРАНСГРАНИЧНОГО РЫНКА УСЛУГ ПО АРЕНДЕ И ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОСТИ


12:52 14.04.2023

Департамент антимонопольного регулирования Евразийской экономической комиссии завершил инициативное исследование рынка цифровых сервисов, предоставляющих услуги аренды и продажи недвижимости в ЕАЭС.

Как сообщает ЕЭК, анализ проведен с использованием риск-ориентированного подхода на основе открытых данных.

На указанном рынке с провайдером сервиса взаимодействуют несколько групп пользователей. Первая группа – потребители, заинтересованные в поиске недвижимости и просмотре объявлений. Услуги для этой группы бесплатны. Вторая группа – пользователи, которые размещают объявления об аренде или продаже недвижимости. Для них оплата может взиматься только за продвижение объявлений. Третья группа – рекламодатели и другие заинтересованные лица.

Сервисы предоставляют доступ к своему функционалу всем заинтересованным в соответствии со своими пользовательскими соглашениями и действующим законодательством государства регистрации сервиса.

Однако для продажи или сдачи в аренду имущества необходимо зарегистрироваться, для чего нужно иметь номер локального мобильного оператора. К примеру, если пользователь из Беларуси продает недвижимость в Казахстане, то для регистрации на сайте казахстанского сервиса ему необходим телефонный номер казахстанского оператора.

Такое требование ограничивает возможность пользователей стран Союза, находящихся за пределами территории регистрации сервиса.

Установлено, что на рассматриваемом рынке деятельность осуществляют более 40 субъектов из стран ЕАЭС, что свидетельствует о низкой концентрации. Признаков ограничения конкуренции не установлено.

Риск-ориентированный подход – исследование, позволяющее выявить возможные антиконкурентные практики на рынках вне процедур расследования или рассмотрения дел. В случае обнаружения признаков нарушения условий конкуренции комиссия может самостоятельно начать инициативное расследование на исследуемом рынке.
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