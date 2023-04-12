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ОДОБРЕНО РУКОВОДСТВО ПО ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОФИЦИАЛЬНОЙ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ЕАЭС


18:05 13.04.2023

Актуальные вопросы формирования официальной статистики Евразийского экономического союза рассмотрены на двадцать третьем заседании Консультативного комитета по статистике при коллегии Евразийской экономической комиссии, которое состоялось 12 апреля в штаб-квартире ЕЭК под председательством министра по интеграции и макроэкономике Сергея Глазьева.

Консультативный комитет одобрил Руководство по оценке качества официальной статистической информации Евразийского экономического союза.

Как сообщает ЕЭК, документ предусматривает установление критериев и индикаторов системы оценки качества. Содержание критериев раскрывается через ожидаемый результат от их применения. Индикаторы служат для оценки достижения ожидаемых результатов по каждому критерию. Также в целях обеспечения прозрачности системы оценки качества представлен порядок организации работ по оценке качества и алгоритм расчета индикаторов, агрегированных по разделам статистики ЕАЭС и в целом по всей системе.

Также был одобрен порядок корректировки официальной статистической информации ЕАЭС.

Кроме того, члены Консультативного комитета обсудили вопрос наделения комиссии правом утверждения статистических классификаций, ход внедрения международного стандарта обмена статистическими данными и метаданными SDMX в ЕАЭС, итоги апробации уполномоченными органами государств Союза структур данных по отдельным отраслям статистики и другие темы.

Представители сторон договорились продолжить диалог в рамках сессии «Инновации и новые источники данных в статистике ЕАЭС» на площадке Евразийского экономического форума, который пройдет в Москве 24 - 25 мая.

Очередное заседание Консультативного комитета по статистике предполагается провести в сентябре текущего года в Москве.

Консультативный комитет по статистике создан 16 августа 2012 года. Его состав сформирован из представителей национальных статистических и таможенных служб, министерств экономики, финансов, национальных (центральных) банков и иных уполномоченных органов государств ЕАЭС.

Основная задача комитета – подготовка рекомендаций для Евразийской экономической комиссии по вопросам в сфере статистики и проведение консультаций с уполномоченными органами.

Statistical Data and Metadata eXchange (SDMX) – открытый формат обмена статистическими данными, поддерживаемый ООН, ЕЦБ, Евростатом, МВФ и другими международными организациями.
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