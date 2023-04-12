СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ

В ЕАЭС ПРОМПРОИЗВОДСТВО В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ СНИЗИЛОСЬ НА 1,7%

15:45 13.04.2023 В январе-феврале 2023 года производство промышленной продукции в Евразийском экономическом союзе составило 98,3% к уровню января-февраля 2022 года. Как сообщает ЕЭК, рост промышленного производства наблюдался в Кыргызстане – на 13,3%, Казахстане – на 1,6%, Армении – на 1,0%; снижение отмечено в России на 2% и Беларуси – на 1,8%.