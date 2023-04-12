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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
В ЕАЭС ПРОМПРОИЗВОДСТВО В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ СНИЗИЛОСЬ НА 1,7%
15:45 13.04.2023
В январе-феврале 2023 года производство промышленной продукции в Евразийском экономическом союзе составило 98,3% к уровню января-февраля 2022 года.
Как сообщает ЕЭК, рост промышленного производства наблюдался в Кыргызстане – на 13,3%, Казахстане – на 1,6%, Армении – на 1,0%; снижение отмечено в России на 2% и Беларуси – на 1,8%.
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