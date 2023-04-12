На сайте ЕЭК появился модуль проверки полноты и корректности заявлений о нарушениях общих правил конкуренции.

Как сообщает ЕЭК, интеративный модуль (чек-лист) разработан Департаментом антимонопольного регулирования Евразийской экономической комиссии. Он представляет собой инструмент, позволяющий в режиме онлайн проверить соответствие поданного (или готовящегося к подаче) в комиссию заявления о нарушении общих правил конкуренции на трансграничных рынках требованиям законодательства Евразийского экономического союза.

При заполнении чек-листа можно одновременно ознакомиться с основными нормативными актами, составляющими право ЕАЭС в сфере защиты конкуренции (модуль содержит соответствующие ссылки).

По словам министра по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Бахыта Султанова, чек-лист позволит минимизировать количество некорректно составленных обращений, которые подаются в ЕЭК по фактам антиконкурентного поведения и возвращаются без рассмотрения по формальным причинам.

«Большое число заявлений, направляемых в Комиссию, отсекается, можно сказать, «на старте». Из-за отсутствия необходимой информации, неполного комплекта документов, неверно указанных данных и ряда других причин. Мы проанализировали ошибки, которые нередко допускаются при подаче заявлений, и разработали такой инструмент в помощь бизнесу», – рассказал о новинке Бахыт Султанов.

Модуль размещен на главной странице сайта Комиссии в разделе «Конкуренция в ЕАЭС – диалог с бизнесом».

Помимо этого, на сайте предусмотрена возможность направления вопросов в форме «вопрос-ответ» для получения необходимых разъяснений при заполнении заявления.