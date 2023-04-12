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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ЧИСЛЕННОСТЬ БЕЗРАБОТНЫХ В ЕАЭС СОКРАТИЛАСЬ НА 3,4% В ФЕВРАЛЕ 2023 ГОДА
15:45 12.04.2023
Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости населения государств Евразийского экономического союза, по состоянию на конец февраля 2023 года составила 951,4 тысячи человек, сократившись на 3,4% по сравнению с аналогичной датой 2022 года.
Таким образом, количество безработных составляет 1% численности рабочей силы.
В 2022 году этот показатель составлял 1,1%.
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