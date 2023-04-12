Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости населения государств Евразийского экономического союза, по состоянию на конец февраля 2023 года составила 951,4 тысячи человек, сократившись на 3,4% по сравнению с аналогичной датой 2022 года.

Таким образом, количество безработных составляет 1% численности рабочей силы.

В 2022 году этот показатель составлял 1,1%.