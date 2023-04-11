Коллегия Евразийской экономической комиссии 11 апреля одобрила инициативу четырех стран Евразийского экономического союза – Армении, Беларуси, Кыргызстана и Российской Федерации – о реализации пилотного проекта по отработке механизма допуска средств измерений к применению в рамках ЕАЭС.

Как сообщает ЕЭК, пилотный проект должен помочь выработать облегченный механизм допуска к применению в Союзе средств измерений на основании оценки результатов метрологических работ, проведенных уполномоченными организациями государств-членов в соответствии с союзными актами в области обеспечения единства измерений.

Напомним, что в 2016 году решениями Совета комиссии приняты Порядок утверждения типа средств измерений, Порядок организации поверки средств измерений, а также Правила взаимного признания результатов работ по обеспечению единства измерений. С помощью реализации пилотного проекта страны ЕАЭС хотят решить в том числе и общую для них проблему малой востребованности этих документов.

Участники пилотного проекта апробируют применение принятых союзных порядков и правил на выбранных пилотных средствах измерений: счетчиках электрической энергии, расходомерах-счетчиках, весах неавтоматического действия, теплосчетчиках, ультразвуковых трансформаторах тока.

Согласно условиям проекта, эти средства измерений должны быть изготовлены на территории государств Союза и поступить в его уполномоченную организацию для проведения метрологических работ в период проведения проекта.

Его реализация позволит, во-первых, выявить проблемные вопросы, возникающие при применении порядков Комиссии по проведению метрологических работ и подготовить на основании их анализа предложения по внесению соответствующих изменений в Договор о ЕАЭС и акты Союза. Во-вторых, – отработать простой и понятный всем уполномоченным организациям механизм для обеспечения беспрепятственного доступа в обращение в Союзе произведенных в нем средств измерений.

В соответствии с принятым распоряжением коллегии ЕЭК срок реализации пилотного проекта – до 31 декабря 2023 года. При этом уполномоченным органам Армении, Беларуси, Кыргызстана и Российской Федерации до 1 июня 2023 года необходимо представить в комиссию согласованный план мероприятий по его реализации.

Распоряжение коллегии комиссии вступит в силу с даты его официального опубликования.