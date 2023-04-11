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РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ЗАБРАКОВАЛ СЫРЫ ДВУХ БЕЛОРУССКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ


16:21 11.04.2023

Россельхознадзор попросил ветеринарную службу Беларуси приостановить поставки в Россию продукции с нескольких предприятий.

Как сообщает ведомство, при лабораторном мониторинге поступающей в Россию продукции в сырах белорусского производства выявлены говяжьи жиры.

В полутвердом копченом сыре ОАО «Туровский молочный комбинат» 26,3% молочного жира были замещены говяжьим; в мягком сливочном сыре говяжьим жиром фальсифицировано 29,1% молочного. В полутвердом сыре «Цеха по производству сыров ОАО «Бабушкина крынка» 30% молочного жира заменены говяжьим.

При этом продукция сопровождалась декларациями о соответствии и ветеринарными сопроводительными документами, выданными компетентным органом Белоруссии.

«В связи с тем, что использование животных жиров при производстве сыров недопустимо, Россельхознадзор обратился к Департаменту ветеринарного и продовольственного надзора Беларуси с просьбой приостановить с 12 апреля 2023 года сертификацию продукции указанных предприятий в адрес российских получателей и провести исчерпывающее расследование по установлению причин произошедшего», - говорится в сообщении.
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