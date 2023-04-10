ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
10.04.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ЕАБР НАМЕРЕН ИНВЕСТИРОВАТЬ $600 МЛН В ПРОЕКТЫ ВИЭ В ТЕЧЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ТРЕХ ЛЕТ


17:30 10.04.2023

Евразийский банк развития (ЕАБР) планирует инвестировать $600 миллионов в проекты по возобновляемым источникам энергии в течение следующих трех лет. Об этом на Региональном форуме по целям устойчивого развития ЕЭК ООН в Женеве заявил руководитель Дирекции устойчивого развития ЕАБР Альбрехт Конрад.

«Благодаря уникальному пониманию динамики отрасли и нормативно-правовой базы региона, связям из первых рук с институциональными и деловыми руководителями, опыту работы на месте и проверенному послужному списку, Банк может сыграть решающую роль в руководстве и управлении развитием новых региональных энергетических проектов в регионе Евразии, способствуя привлечению больших потоков капитала и переходу к более экологичной экономике», - подчеркнул Альбрехт Конрад.

По его словам, региональные банки развития могут предоставлять критическую массу технической помощи и исследовательских знаний, а также ускорять финансирование проектов, которые не попали бы в поле зрения крупных финансовых игроков. Он также отметил, что региональные банки развития имеют сравнительные преимущества в повышении привлекательности и последующей реализации небольших и средних энергетических проектов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ЕАБР, в настоящее время банк реализует инвестиционный мегапроект «Водно-энергетический комплекс Центральной Азии». В его основе аналитическая и экспертная оценка и прогнозы наиболее эффективных путей комплексного развития ВЭК. Аналитиками банка уже проведен ряд исследований, результаты которых отражены в докладах «Инвестиции в водно-энергетический комплекс Центральной Азии» и «Регулирование водно-энергетического комплекса Центральной Азии».

Региональный форум по целям устойчивого развития ЕЭК ООН проводится с участием представителей правительств членов-государств ЕЭК ООН, международных организаций, гражданского общества, частного сектора и академических кругов для обмена идеями и знаниями по поддержанию и ускорению прогресса в достижении ЦУР (Целей устойчивого развития).
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 10.04.2023
валюта курс
EUR 3.2453
USD 2.9735
RUB 3.6070
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 10.04.2023
валюта курс +/-
USD 2.9537 -0.0198
RUB 3.6137 +0.0067
все курсы архив

Курсы в банках
на 10.04.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1950 3.2090
USD 2.9400 2.9480
RUB 2.7000 3.6600
подробнее

Конвертация в банках
на 10.04.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0860 1.0898
EUR/RUB 88.0000 117.4000
USD/RUB 80.7000 107.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте