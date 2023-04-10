Евразийский банк развития (ЕАБР) планирует инвестировать $600 миллионов в проекты по возобновляемым источникам энергии в течение следующих трех лет. Об этом на Региональном форуме по целям устойчивого развития ЕЭК ООН в Женеве заявил руководитель Дирекции устойчивого развития ЕАБР Альбрехт Конрад.

«Благодаря уникальному пониманию динамики отрасли и нормативно-правовой базы региона, связям из первых рук с институциональными и деловыми руководителями, опыту работы на месте и проверенному послужному списку, Банк может сыграть решающую роль в руководстве и управлении развитием новых региональных энергетических проектов в регионе Евразии, способствуя привлечению больших потоков капитала и переходу к более экологичной экономике», - подчеркнул Альбрехт Конрад.

По его словам, региональные банки развития могут предоставлять критическую массу технической помощи и исследовательских знаний, а также ускорять финансирование проектов, которые не попали бы в поле зрения крупных финансовых игроков. Он также отметил, что региональные банки развития имеют сравнительные преимущества в повышении привлекательности и последующей реализации небольших и средних энергетических проектов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ЕАБР, в настоящее время банк реализует инвестиционный мегапроект «Водно-энергетический комплекс Центральной Азии». В его основе аналитическая и экспертная оценка и прогнозы наиболее эффективных путей комплексного развития ВЭК. Аналитиками банка уже проведен ряд исследований, результаты которых отражены в докладах «Инвестиции в водно-энергетический комплекс Центральной Азии» и «Регулирование водно-энергетического комплекса Центральной Азии».

Региональный форум по целям устойчивого развития ЕЭК ООН проводится с участием представителей правительств членов-государств ЕЭК ООН, международных организаций, гражданского общества, частного сектора и академических кругов для обмена идеями и знаниями по поддержанию и ускорению прогресса в достижении ЦУР (Целей устойчивого развития).