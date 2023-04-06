В январе-феврале 2023 года производство сельскохозяйственной продукции в Евразийском экономическом союзе в хозяйствах всех категорий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 2,8%.

Как сообщает ЕЭК, рост наблюдался в Казахстане – на 3,9%, Беларуси – на 2,9%, России – на 2,7% и Кыргызстане – на 1,8%.

В частности, увеличилось производство основных видов продукции животноводства: скота и птицы на убой (в живом весе) – на 3,5%, молока – на 3,6%, яиц – на 3,1%.