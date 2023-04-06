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ОБЪЕМ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ОТЛК ЕРА В 2022 ГОДУ СНИЗИЛСЯ НА 1,6%


11:57 07.04.2023

Объем контейнерных перевозок АО «ОТЛК ЕРА» в 2022 году составил 681,2 тыс. ДФЭ, что на 1,6% меньше по сравнению с рекордным 2021 г. Об этом сообщает Евразийский банк развития (ЕАБР).

Отмечается, что в условиях масштабной перестройки транспортных маршрутов и снижения стоимости морских перевозок до предпандемийных уровней структура перевозок изменилась.

Сокращение перевозок по евразийскому железнодорожному маршруту «Китай-Европа-Китай» (-33,6% г/г), использующего погранпереходы «Достык» и «Алтынколь», было компенсировано увеличением грузоперевозок в транзитных сегментах внутри ЕАЭС и в рамках торговли с Китаем. Объем прочих перевозок увеличился более чем в 3 раза, до 271 тыс. ДФЭ.

Компания адаптировалась к новым условиям: предложены новые услуги и маршруты, диверсифицирована грузовая база. Поддержку оказало и отсутствие прямых санкций.

В 2023 г. ожидается постепенное восстановление активности, в том числе по транзитным перевозкам «Китай-Европа-Китай» после их сокращения в начале года.
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