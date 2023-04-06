Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Казахстана принял решение сохранить базовую ставку на уровне 16,75% годовых с коридором +/- 1 п.п. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Отмечается, что в Казахстане годовая и месячная инфляция в марте ожидаемо продемонстрировали снижение.

«Несмотря на начало замедления инфляционных процессов, еще рано утверждать об устойчивом и стабильном тренде снижения инфляции. Сохраняются и начинают реализовываться внутренние проинфляционные факторы в виде нестабильных инфляционных ожиданий, увеличения государственных расходов, начала реализации назревших реформ на рынке ГСМ и ЖКХ. Совокупный баланс факторов продолжает поддерживать прежнюю коммуникацию о необходимости поддержания базовой ставки на текущем уровне в течение I полугодия 2023 года для снижения инфляции в среднесрочной перспективе. Дальнейшие действия по базовой ставке будут зависеть от обновленного прогноза в мае с учетом новых данных, в том числе параметров реформы на рынке ГСМ и ЖКХ», - говорится в сообщении.

Но в целом инфляция начала демонстрировать замедление и соответствует траектории прогноза.

Рост экономики соответствует прогнозу Национального банка 3,5-4,5% по итогам года. Так, экономика Казахстана за январь-февраль 2023 года выросла на 4,3%. Сохраняется устойчивым внутренний спрос, о чем свидетельствует положительная динамика розничного товарооборота в результате реализации автомобилей, электробытовой техники, продуктов питания и одежды.

«Проинфляционные риски сохраняются и отчасти начинают реализовываться. Волатильные инфляционные ожидания свидетельствуют о повышенном проинфляционном фоне в стране. Сохраняется и отчасти начинает реализовываться риск возможного ускорения инфляции в результате роста цен на ранее регулируемые товары и услуги. Наряду с этим существенный пересмотр расходов республиканского бюджета и временная приостановка использования бюджетного правила создает неопределенность и смещает баланс рисков в проинфляционную сторону. Несмотря на риски инфляции ввиду роста цен на ГСМ и регулируемые услуги ЖКХ, реформы назрели и призваны снизить накопленные дисбалансы в экономике в средне- и долгосрочной перспективе», - считают в Нацбанке.

При следующем решении по базовой ставке будет представлен обновленный прогноз по результатам майского раунда 2023 года. В ходе прогнозного раунда будут проанализированы новые входящие данные, в том числе ожидаемая более полная информация о параметрах реформ ценообразования регулируемых услуг и ГСМ и их прямом и косвенном влиянии на инфляцию.

Очередное плановое решение Комитета по денежно-кредитной политике Национального банка по базовой ставке будет объявлено 26 мая 2023 года.