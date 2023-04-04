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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
РОССИЙСКАЯ FESCO ОТКРЫЛА ДОЧЕРНЮЮ КОМПАНИЮ В БЕЛАРУСИ
14:57 05.04.2023
Национализированная в России транспортная группа FESCO открыла дочернюю компанию в Беларуси. Об этом сообщается на сайте транспортно-логистической компании.
«Транспортная группа FESCO (FESCO, «Группа») открыла дочернюю компанию «ФЕСКО БелТранс» для развития импортных и экспортных перевозок в Республике Беларусь. 30 марта 2023 года была завершена регистрация компании в качестве юридического лица. Генеральным директором «ФЕСКО БелТранс» назначен Олег Ткач. Штаб-квартира расположена в Минске», - говорится в сообщении.
Отмечается, что фокус работы компании будет направлен на оперирование текущих и развитие новых железнодорожных и интермодальных сервисов FESCO между Беларусью и странами Юго-Восточной Азии, Турцией, Казахстаном и Узбекистаном.
По итогам 2022 года объем перевозок FESCO в Беларусь вырос в шесть раз, из республики — в три раза, до 3,5 тыс. TEU и 0,6 тыс. TEU соответственно.
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