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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


СОГЛАШЕНИЕ О ПРИМЕНЕНИИ В ЕАЭС НАВИГАЦИОННЫХ ПЛОМБ ВСТУПИЛО В СИЛУ


13:34 04.04.2023

Соглашение о применении в Евразийском экономическом союзе навигационных пломб для отслеживания перевозок вступило в силу 3 апреля 2023 года.

Напомним, документ был подписан главами государств-членов 19 апреля 2022 года в Москве.

Необходимые для вступления соглашения в силу внутригосударственные процедуры выполнены во всех государствах Союза, о чем в ЕЭК поступили соответствующие ноты.

Как сообщает ЕЭК, документ имеет статус международного договора и устанавливает правовую основу для применения в ЕАЭС нового технологического инструмента контроля при перевозках товаров и транспортных средств – навигационных пломб.

При этом сфера действия соглашения распространяется исключительно на перевозки, осуществляемые по территориям двух и более стран Союза.

Навигационная пломба является устройством, с помощью которого дистанционно обеспечивается контроль за перемещением товаров и транспортных средств.

Использование указанной технологии позволяет на расстоянии сотен и тысяч километров в онлайн-режиме наблюдать за транспортным средством и фиксировать каждое незаконное действие с товарами, находящимися в опломбированном грузовом отсеке, если они будут иметь место.

За счет применения навигационных пломб обеспечивается «прозрачность» перевозок.

Соглашение направлено на минимизацию мер государственного контроля при перевозках товаров (при транзите, экспорте и в рамках взаимной торговли) и обеспечение их законного оборота на территории Союза.

Соглашением предусмотрено поэтапное введение отслеживания с учетом категорий товаров и видов транспорта, которыми они будут перемещаться. Такой подход обеспечит мягкую адаптацию участников перевозок и государственных органов к новым, отвечающим современным требованиям условиям работы.

Сегодняшние реалии свидетельствуют о том, что новый современный инструмент контроля отвечает интересам как контролирующих органов, так и субъектов ВЭД.
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