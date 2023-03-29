Совет Евразийской экономической комиссии принял решение предоставить тарифную льготу в виде беспошлинного ввоза тростникового сахара-сырца в период по 31 декабря 2023 года.

Как сообщает ЕЭК, от ввозной таможенной пошлины освобождается сахар, ввозимый в Беларусь в объеме не более 100 тыс. тонн, в Казахстан – в объеме не более 350 тыс. тонн, в Кыргызстан – в объеме не более 50 тыс. тонн и в Российскую Федерацию – в объеме не более 100 тыс. тонн.

«Решение принято с учетом индикативных балансов государств-членов ЕАЭС по сахару на 2023 год. Одобренная тарифная льгота направлена на развитие внутреннего производства сахарной отрасли и обеспечение сырьем предприятий стран Союза», – отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Он также уточнил, что планируется вернуться к указанному вопросу осенью с учетом возможностей по взаимному закрытию потребностей в сахаре со стороны государств-членов ЕАЭС.

Решение вступит в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официального опубликования.