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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
СОВЕТ ЕЭК ПОДДЕРЖАЛ БЕСПОШЛИННЫЙ ВВОЗ САХАРА-СЫРЦА В БЕЛАРУСЬ В ОБЪЕМЕ НЕ БОЛЕЕ 100 ТЫС. ТОНН
10:59 31.03.2023
Совет Евразийской экономической комиссии принял решение предоставить тарифную льготу в виде беспошлинного ввоза тростникового сахара-сырца в период по 31 декабря 2023 года.
Как сообщает ЕЭК, от ввозной таможенной пошлины освобождается сахар, ввозимый в Беларусь в объеме не более 100 тыс. тонн, в Казахстан – в объеме не более 350 тыс. тонн, в Кыргызстан – в объеме не более 50 тыс. тонн и в Российскую Федерацию – в объеме не более 100 тыс. тонн.
«Решение принято с учетом индикативных балансов государств-членов ЕАЭС по сахару на 2023 год. Одобренная тарифная льгота направлена на развитие внутреннего производства сахарной отрасли и обеспечение сырьем предприятий стран Союза», – отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.
Он также уточнил, что планируется вернуться к указанному вопросу осенью с учетом возможностей по взаимному закрытию потребностей в сахаре со стороны государств-членов ЕАЭС.
Решение вступит в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официального опубликования.
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