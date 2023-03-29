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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
СМОЛЕНСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ВЫЯВИЛИ ОЧЕРЕДНУЮ КОНТРАБАНДУ БЕЛОРУССКИХ СИГАРЕТ
09:59 31.03.2023
Мобильная группа Смоленской таможни во взаимодействии с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Смоленской области выявила 409 тыс. пачек белорусских сигарет без специальных российских акцизных марок в грузовике, перевозившем замороженную вишню.
Как сообщает пресс-служба Смоленской таможни, общая стоимость задержанного товара составила 46 млн рублей.
Большегруз следовал из Беларуср в Москву и был остановлен таможенниками в районе населенного пункта Кругловка (Смоленская область). По документам фура перевозила 20 тонн быстрозамороженной вишни без косточек китайского производства, однако за рядом коробок с ягодой таможенники обнаружили крупную партию нелегальных сигарет.
За перевозку немаркированных табачных изделий предусмотрена уголовная ответственность по ст. 171.1 УК РФ.
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