СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ

СМОЛЕНСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ВЫЯВИЛИ ОЧЕРЕДНУЮ КОНТРАБАНДУ БЕЛОРУССКИХ СИГАРЕТ

09:59 31.03.2023 Мобильная группа Смоленской таможни во взаимодействии с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Смоленской области выявила 409 тыс. пачек белорусских сигарет без специальных российских акцизных марок в грузовике, перевозившем замороженную вишню. Как сообщает пресс-служба Смоленской таможни, общая стоимость задержанного товара составила 46 млн рублей. Большегруз следовал из Беларуср в Москву и был остановлен таможенниками в районе населенного пункта Кругловка (Смоленская область). По документам фура перевозила 20 тонн быстрозамороженной вишни без косточек китайского производства, однако за рядом коробок с ягодой таможенники обнаружили крупную партию нелегальных сигарет. За перевозку немаркированных табачных изделий предусмотрена уголовная ответственность по ст. 171.1 УК РФ.