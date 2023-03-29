ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
31.03.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


СМОЛЕНСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ВЫЯВИЛИ ОЧЕРЕДНУЮ КОНТРАБАНДУ БЕЛОРУССКИХ СИГАРЕТ


09:59 31.03.2023

Мобильная группа Смоленской таможни во взаимодействии с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Смоленской области выявила 409 тыс. пачек белорусских сигарет без специальных российских акцизных марок в грузовике, перевозившем замороженную вишню.

Как сообщает пресс-служба Смоленской таможни, общая стоимость задержанного товара составила 46 млн рублей.

Большегруз следовал из Беларуср в Москву и был остановлен таможенниками в районе населенного пункта Кругловка (Смоленская область). По документам фура перевозила 20 тонн быстрозамороженной вишни без косточек китайского производства, однако за рядом коробок с ягодой таможенники обнаружили крупную партию нелегальных сигарет.

За перевозку немаркированных табачных изделий предусмотрена уголовная ответственность по ст. 171.1 УК РФ.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 31.03.2023
валюта курс
EUR 3.1030
USD 2.8571
RUB 3.7157
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 29.03.2023
валюта курс +/-
EUR 3.1090 -0.001
USD 2.8557 +0.0111
RUB 3.7237 -0.0066
все курсы архив

Курсы в банках
на 31.03.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0900 3.0980
USD 2.8410 2.8480
RUB 2.8000 3.7400
подробнее

Конвертация в банках
на 31.03.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0850 1.0900
EUR/RUB 82.8000 107.6000
USD/RUB 76.0000 99.7400
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте