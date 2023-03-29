Действие повышенного порога беспошлинного ввоза товаров для физических лиц в ЕАЭС продлено еще на полгода. Об этом сообщила по итогам заседания Совета ЕЭК официальный представитель комиссии Ия Малкина.

Таким образом, до 1 октября текущего года порог беспошлинного ввоза товаров для физических лиц составит 1000 евро и 31 кг для товаров, перевозимых перевозчиком или в почтовых отправлениях, ввозимых багажом всеми видами транспорта, кроме воздушного, или в пешем порядке.

Если стоимость товаров превышает эту сумму или ее вес составляет более 31 кг, необходимо будет заплатить пошлину в размере 15% от стоимости, но не менее 2 евро за 1 кг в части превышения норм.

Ранее порог составлял 200 евро для товаров, перевозимых перевозчиком или в почтовых отправлениях, и 500 евро для товаров, ввозимых багажом всеми видами транспорта, кроме воздушного, или в пешем порядке.

Решение вступит в силу через 10 дней с даты опубликования и будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 апреля.

Малкина также напомнила, что порог беспошлинного ввоза на самолете сохраняется на уровне 10 тыс. евро и 50 кг.