|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|30.03.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
БЕСПОШЛИННЫЙ ВВОЗ ТОВАРОВ ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ В ЕАЭС ПРОДЛИЛИ ЕЩЕ НА ПОЛГОДА
18:53 30.03.2023
Действие повышенного порога беспошлинного ввоза товаров для физических лиц в ЕАЭС продлено еще на полгода. Об этом сообщила по итогам заседания Совета ЕЭК официальный представитель комиссии Ия Малкина.
Таким образом, до 1 октября текущего года порог беспошлинного ввоза товаров для физических лиц составит 1000 евро и 31 кг для товаров, перевозимых перевозчиком или в почтовых отправлениях, ввозимых багажом всеми видами транспорта, кроме воздушного, или в пешем порядке.
Если стоимость товаров превышает эту сумму или ее вес составляет более 31 кг, необходимо будет заплатить пошлину в размере 15% от стоимости, но не менее 2 евро за 1 кг в части превышения норм.
Ранее порог составлял 200 евро для товаров, перевозимых перевозчиком или в почтовых отправлениях, и 500 евро для товаров, ввозимых багажом всеми видами транспорта, кроме воздушного, или в пешем порядке.
Решение вступит в силу через 10 дней с даты опубликования и будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 апреля.
Малкина также напомнила, что порог беспошлинного ввоза на самолете сохраняется на уровне 10 тыс. евро и 50 кг.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 30.03.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 29.03.2023
Курсы в банках
на 30.03.2023
Конвертация в банках
на 30.03.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте