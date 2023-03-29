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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
В ЕАЭС ПРОДЛИЛИ СРОК ОФОРМЛЕНИЯ ПТС САМОХОДНЫХ МАШИН В БУМАЖНОЙ ФОРМЕ
10:08 30.03.2023
Коллегия Евразийской экономической комиссии продлила возможность оформления бумажного паспорта на самоходные машины и другие виды техники по единой форме в странах ЕАЭС.
Как сообщает ЕЭК, продлена возможность, наряду с электронными паспортами, оформлять бумажные паспорта в Беларуси и Казахстане – до 30 июня 2023 года; в Армении и Кыргызстане – до 31 августа 2023 года.
Российская Федерация с 2 ноября 2022 года перешла на оформление только электронных паспортов.
Регистрация таких машин как с бумажными, так и с электронными паспортами в Беларуси, Казахстане и Российской Федерации будет возможна до 30 июня 2023 г., а в Армении и Кыргызстане – до 31 августа 2023 г.
Данное решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие с 1 апреля 2023 года.
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