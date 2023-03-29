Индекс цен производителей промышленной продукции по Евразийскому экономическому союзу в феврале 2023 года по сравнению с январем 2023 года составил 100,9%, по сравнению с декабрем 2022 года цены не изменились.

Как сообщает ЕЭК, по сравнению с декабрем цены производителей снизились в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров на 4,5%.

При этом цены производителей в обрабатывающей промышленности выросли на 0,2%, по виду деятельности «электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование» – на 7,3%, по виду деятельности «водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов» – на 3,4%.