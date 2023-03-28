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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ЕАБР ПРОВЕДЕТ В АЛМАТЫ КОНФЕРЕНЦИЮ КРУПНЕЙШИХ ИНВЕСТОРОВ ИЗ БОЛЕЕ ЧЕМ 40 СТРАН МИРА


11:20 29.03.2023

Евразийский банк развития (ЕАБР) проведет 15-17 мая 2023 года в Алматы конференцию крупнейших инвесторов в инфраструктурные и ESG-проекты, а также встречу участников Ассоциации институтов развития Азии и Тихоокеанского региона (ADFIAP).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ЕАБР, в рамках серии мероприятий пройдут панельные сессии, где будет обсуждаться финансирование в объекты транспорта, связи, энергетики и цифровой инфраструктуры, которые играют решающую роль в устойчивом социально-экономическом развитии на национальных и региональном уровнях. Участниками мероприятия станут более 150 руководителей, членов правления, высокопоставленных должностных лиц и представителей институтов развития и инвестиционных фондов, роль которых в создании устойчивой инфраструктуры и станет основной темой встречи. Прежде всего это финансовые институты из Китая, Турции, Японии, Индии, Африки, Филиппин, стран Европейского союза, США, Латинской Америки и Ближнего Востока, а также международные организации, включая такие структуры ООН, как UNIDO, UNDP и др.

На специальной сессии будет представлен инвестиционный потенциал и проекты Казахстана и стран Центральной Азии как самого быстрорастущего региона мира.

«Мы рады открыть для такого широкого круга инвесторов возможности Казахстана и всей Центральной Азии. Уверен, что это мероприятие — возможность объединения усилий национальных и международных институтов развития, обмена опытом реализации проектов, налаживания новых контактов и расширения сотрудничества в области устойчивого финансирования», - отметил председатель правления ЕАБР Николай Подгузов.

Евразийский банк развития (ЕАБР) — международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 17 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.

Ассоциация институтов развития Азии и Тихоокеанского региона (ADFIAP) — неправительственная организация, имеющая консультативный статус при Экономическом и социальном совете ООН. Ее деятельность направлена на содействие устойчивому экономическому, экологическому, социальному развитию и росту в регионе. координирует банки развития и финансовые учреждения — 90 организаций в 39 странах, в том числе за пределами региона: в Канаде, Германии и Франции. ЕАБР является членом ADFIAP с 2022 года.
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