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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ЕЭК РАЗРАБОТАЛА ИЗМЕНЕНИЯ В ФОРМУ КОРРЕКТИРОВКИ ПАССАЖИРСКОЙ ТАМОЖЕННОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ДЛЯ ЭКСПРЕСС-ГРУЗОВ
15:13 28.03.2023
Совершение таможенных операций в отношении экспресс-грузов и международных почтовых отправлений рассмотрели на заседании профильной рабочей группы под председательством директора Департамента таможенного законодательства и правоприменительной практики Сергея Владимирова 27 марта в штаб-квартире ЕЭК.
Как сообщает ЕЭК, на заседании эксперты одобрили разработанное комиссией изменение в решение коллегии комиссии от 16 октября 2018 года № 158, предусматривающее дополнение формы корректировки декларации новой графой «Место нахождения товаров». Ранее, 21 марта, коллегия комиссии утвердила аналогичные изменения в форме самой декларации для экспресс-грузов.
В ходе заседания обсудили целесообразность указания в декларации на товары для экспресс-грузов сведений о средствах идентификации, а также отдельные вопросы правоприменительной практики в Армении.
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