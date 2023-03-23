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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ЛИТВА МОЖЕТ БЛОКИРОВАТЬ САНКЦИИ ЕС В ОТНОШЕНИИ БЕЛАРУСИ
14:41 23.03.2023
Если в новом пакете санкций ЕС будут исключения, касающиеся белорусских удобрений, Литва не одобрит такие санкции. Об этом заявила премьер Литвы Ингрида Шимоните.
"Мандат - не одобрение никаких договоренностей. Если это останется в тексте, Литва может не одобрить. По крайней мере есть такая позиция, а Литву в Совете ЕС, как известно, представляет президент", – сказала журналистам в парламенте глава правительства Литвы, которую цитирует портал DELFI.
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