Если в новом пакете санкций ЕС будут исключения, касающиеся белорусских удобрений, Литва не одобрит такие санкции. Об этом заявила премьер Литвы Ингрида Шимоните.

"Мандат - не одобрение никаких договоренностей. Если это останется в тексте, Литва может не одобрить. По крайней мере есть такая позиция, а Литву в Совете ЕС, как известно, представляет президент", – сказала журналистам в парламенте глава правительства Литвы, которую цитирует портал DELFI.