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СЭЗ «МОГИЛЕВ» И АСТРАХАНСКАЯ ОЭЗ «ЛОТОС» ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
14:18 23.03.2023
СЭЗ «Могилев» и астраханская ОЭЗ «Лотос» подписали соглашение о сотрудничестве. Документ подписан в рамках визита представителей администрации СЭЗ «Могилев» в составе официальной делегации Могилевской области в Астраханскую область Российской Федерации.
Как сообщает сайт СЭЗ, в основе соглашения - развитие взаимовыгодного сотрудничества территорий, взаимодействие по привлечению инвестиций и резидентов, обслуживанию и развитию инфраструктуры, а также обмен технологическими решениями и совместные консультации.
В рамках визита состоялось посещение особых экономических зон Астраханской области: ОЭЗ «Лотос» и портовой ОЭЗ. Стороны договорились о развитии внешнеэкономической деятельности, кооперационных связей и организации мероприятий, а также о создании совместных предприятий и реализации инвестиционных проектов на территории экономических зон.
На совещании, которое прошло в офисе управляющей компании Каспийского кластера в Астрахани, глава администрации СЭЗ «Могилев» Андрей Ярцев и генеральный директор АО ОЭЗ «Лотос» Сергей Милушкин представили инвестиционный потенциал своих проектов и обсудили возможные варианты взаимодействия.
В ходе визита было решено провести онлайн-встречу между резидентами СЭЗ «Могилев» и ОЭЗ «Лотос», в первую очередь специализирующимися на деревообработке, переработке пластика, производстве технического углерода.
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