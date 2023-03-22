Новые штрафы на общую сумму около трех миллионов российских рублей должны будут заплатить в бюджеты своих стран профессиональная организация бухгалтеров «Палата профессиональных бухгалтеров Республики Казахстан», товарищество с ограниченной ответственностью «Евразийский институт сертифицированных публичных бухгалтеров» (Казахстан), общественное объединение «Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов Кыргызстана» и учреждение «СИПАЕН» (Кыргызстан).

Ранее решением коллегии ЕЭК от 17 января 2023 года этим компаниям уже были назначены штрафы за недобросовестную конкуренцию на трансграничном рынке услуг по сертификации публичных бухгалтеров.

Как сообщает ЕЭК, основанием для проведения нового расследования послужило обращение в Евразийскую экономическую комиссию ряда хозяйствующих субъектов из России, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана о неправомерном поведении конкурентов.

В ходе рассмотрения дела установлено, что указанные компании размещали на сайте www.cipaprogram.org в собственном реестре сертификатов информацию о сертификатах, выданных другими организациями, в том числе заявителями. Также на сайте сообщалось, что действие некоторых сертификатов приостановлено или аннулировано, и для их активации/перевыпуска требуется вступление в одну из этих организаций.

Были обнаружены и другие недостоверные сведения. К примеру, у некоторых сертификатов датой выпуска значился 1900 год.

Комментируя принятое решение, министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Бахыт Султанов подчеркнул: «Компании допустили нарушения пункта 2 статьи 76 договора о ЕАЭС. Речь идет о недобросовестной конкуренции. Отмечу, что наибольшее количество заявлений, которые поступают в ЕЭК по фактам антиконкурентного поведения, связаны именно с этим нарушением. К примеру, в 2022 году из 26 заявлений, рассмотренных Комиссией, 15 касались недобросовестной конкуренции».