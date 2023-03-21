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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ЕЭК ВНЕСЛА ИЗМЕНЕНИЯ В ПАССАЖИРСКУЮ ТАМОЖЕННУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ ДЛЯ ЭКСПРЕСС-ГРУЗОВ
12:40 22.03.2023
Коллегия Евразийской экономической комиссии утвердила изменения, направленные на совершенствование порядка заполнения таможенного документа при декларировании товаров для личного пользования, доставляемых в качестве экспресс-грузов в адрес физических лиц.
Как сообщает ЕЭК, изменения предусматривают дополнение формы пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов новой графой и порядком ее заполнения. В новой графе будут указываться сведения о фактическом месте нахождения товаров.
«Изменения нацелены на возможность определения местонахождения товаров для эффективной реализации технологии удаленного выпуска, – отметил министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК Эльдар Алишеров. – Все это в совокупности позволит оптимизировать процедуру оформления указанной категории грузов и снизить издержки бизнеса».
Проект является логическим продолжением проводимой таможенным блоком комиссии комплексной работы по совершенствованию таможенного администрирования экспресс-грузов и формированию современной правовой базы по этому вопросу.
Решением коллегии Евразийской экономической комиссии № 158 от 16 октября 2018 года утверждены форма пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов и порядок ее заполнения.
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