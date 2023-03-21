Коллегия Евразийской экономической комиссии утвердила изменения в Программу разработки межгосударственных стандартов, обеспечивающих реализацию и применение техрегламента «О безопасности упаковки».

Как сообщает ЕЭК, проект изменений подготовлен в связи с исполнением более чем на 90% действующей программы.

Новая редакция программы, подготовленная с учетом предложений государств-членов, включает 41 позицию. Из них по 31 запланирована разработка новых межгосударственных стандартов, 28 из которых будут основываться на требованиях международных и региональных стандартов ИСО, ЕN и ОЭСР. В остальных позициях программы предусмотрены внесение изменений в действующие межгосударственные стандарты или их пересмотр с учетом последних актуальных версий международных стандартов.

В отношении незавершенных по предыдущей программе стандартов актуализированы сроки завершения их разработки.