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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
В ЕАЭС ОБНОВЛЕНА ПРОГРАММА РАЗРАБОТКИ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ НА УПАКОВКУ
17:37 21.03.2023
Коллегия Евразийской экономической комиссии утвердила изменения в Программу разработки межгосударственных стандартов, обеспечивающих реализацию и применение техрегламента «О безопасности упаковки».
Как сообщает ЕЭК, проект изменений подготовлен в связи с исполнением более чем на 90% действующей программы.
Новая редакция программы, подготовленная с учетом предложений государств-членов, включает 41 позицию. Из них по 31 запланирована разработка новых межгосударственных стандартов, 28 из которых будут основываться на требованиях международных и региональных стандартов ИСО, ЕN и ОЭСР. В остальных позициях программы предусмотрены внесение изменений в действующие межгосударственные стандарты или их пересмотр с учетом последних актуальных версий международных стандартов.
В отношении незавершенных по предыдущей программе стандартов актуализированы сроки завершения их разработки.
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