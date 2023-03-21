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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
НА ПЛОЩАДКЕ ЕЭК РАССМОТРЯТ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ЕВРАЗИЙСКОГО АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ
15:10 21.03.2023
На площадке ЕЭК рассмотрят вопросы развития евразийского автомобилестроения. Такую инициативу выдвинул заместитель директора Департамента промышленной политики Евразийской экономической комиссии Николай Рогожник на встрече с бизнесом в рамках межотраслевого автомобильного конгресса и визита на московский автомобильный завод «Москвич».
Как сообщает ЕЭК, в ходе посещения предприятия российского автопрома делегация промышленного блока ознакомилась с производственным потенциалом и стратегией развития завода, а также с предполагаемыми направлениями кооперационного сотрудничества в Евразийском экономическом союзе. Среди наиболее перспективных векторов кооперации отмечены такие сферы, как микроэлектроника, кабельно-проводниковое производство, энергетическое машиностроение, нефтехимия и станкостроение.
Отдельное внимание уделено развитию российской микроэлектронной компонентной базы в рамках представленной программы локализации производства до 2030 года. Сейчас завод уже активно сотрудничает с национальными производителями навигационных систем, и на сегодня удалось наладить поставки ряда микроэлектронных модулей, в том числе системы ГЛОНАСС, необходимых для производства конечной продукции. Вместе с тем наблюдается потребность в другом микроэлектронном вычислительном и контрольном оборудовании.
В этой связи Николай Рогожник предложил рассмотреть вопросы отраслевого взаимодействия на площадке комиссии в рамках профильных экспертных групп с привлечением уполномоченных органов и бизнеса стран Союза.
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