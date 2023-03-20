В пункте пропуска «Мядининкай» («Каменный Лог») из-за плановых работ по асфальтированию дорожного полотна возможны временные сбои в осуществлении таможенного контроля. Об этом сообщает пресс-служба таможни Литвы.

"Информируем, что в связи с продолжающейся реконструкцией Мядининкайского дорожного поста с 4 апреля по 31 мая на посту будут проводиться работы по асфальтированию участка со стороны въезда в Литву", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в указанный период возможны задержки в пропуске транспорта на данном направлении.