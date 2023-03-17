Инвестиции в основной капитал в странах Евразийского экономического союза в 2022 году увеличились на 4,3% по сравнению с 2021 годом и составили почти 31 трлн российских рублей.

Как сообщает ЕЭК, наибольший рост зафиксирован в Армении – на 12,5%.