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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ В ЕАЭС УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 4,3% В 2022 ГОДУ
17:16 17.03.2023
Инвестиции в основной капитал в странах Евразийского экономического союза в 2022 году увеличились на 4,3% по сравнению с 2021 годом и составили почти 31 трлн российских рублей.
Как сообщает ЕЭК, наибольший рост зафиксирован в Армении – на 12,5%.
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