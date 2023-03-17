СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ

ВВП ЕАЭС В 2022 ГОДУ СОКРАТИЛСЯ НА 1,6%

15:54 17.03.2023 ВВП ЕАЭС по итогам 2022 года составил 173 трлн российских рублей. Как сообщает ЕЭК, по сравнению с 2021 годом ВВП сократился на 1,6%. В январе 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдался рост производства сельскохозяйственной продукции (на 2,8%), объема выполненных строительных работ (на 9,6%), ввода в эксплуатацию жилья (на 17,9%), перевозок пассажиров всеми видами транспорта (на 10,6%).