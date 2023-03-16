Индекс потребительских цен на товары и услуги по Евразийскому экономическому союзу в феврале 2023 года по сравнению с январем 2023 года составил 100,6%, с декабрем 2022 года – 101,5%.

Как сообщает ЕЭК, по сравнению с декабрем отмечался значительный прирост цен на продовольственные товары (на 2,3%) и на платные услуги (на 1,9%). Цены на непродовольственные товары за этот период увеличились на 0,4%.

Выше, чем по ЕЭАС, прирост цен на продовольственные товары зафиксирован в Кыргызстане (на 3,9%), Армении (на 3,3%) и в Казахстане (на 3%). Наибольшее увеличение цен на непродовольственные товары отмечалось в Казахстане и Кыргызстане (на 1,7% в каждой из стран), на платные услуги – в Беларуси (на 3,4%).