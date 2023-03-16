Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости населения государств Евразийского экономического союза, по состоянию на конец января 2023 года составила 884,2 тысячи человек, сократившись на 10,1% по сравнению с аналогичной датой 2022 года.

Таким образом, количество безработных составляет 1% численности рабочей силы, сообщает ЕЭК.

В 2022 году этот показатель составлял 1,1%.